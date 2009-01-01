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ВЫПУСК №442, 16 марта 2017 г.
В ОСТИНЕ
По сообщению работников лодочной станции Waller Creek Boathouse, в пятницу, 10 марта, четверо людей, катавшихся на лодке по озеру Lady Bird на каяке, поймали летучую мышь. Есть основания опасаться, что животное заражено бешенством. А группа лодочников, возможно, русскоговорящиео...DANCE SALAD. РАЗБОР «РЕЦЕПТА»
Ежегодный фестиваль современного балета «Dance Salad» пройдёт в Хьюстоне в 22-й раз. Как всегда на этом празднике балета выдающиеся хореографы современности показывают свои работы, а танцоры лучших современных театров мира – своё мастерство.В ХЬЮСТОНЕ
2 марта мэр Сильвестр Тёрнер представил свой долгожданный план борьбы с беспризорностью и попрошайничеством в городе. Во время пресс-конференции в мэрии господин Тёрнер заявил, что расширение программы «The Way Home», в которой участвуют около 100 государственных и частных групп, за последние 5 лет сократило бездомность в Хьюстоне на 57%...О КУКЛАХ И КУКЛОВАДАХ
Русский культурный центр вновь с большой радостью представляет хьюстонской публике писателя - юмориста, публициста, теле- и радиоведущего Виктора Шендеровича. На этот раз программа выступления посвящена 20-летию легендарной передачи «Куклы», которая выходила на канале НТВ...ТУРЦИЯ: ДИКТАТУРА НА ЭКСПОРТ?
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в одном шаге от установления в своей стране собственной диктатуры, причем вполне законным способом. К этой цели он шел много лет, но даже сейчас его планы все еще остаются под угрозой срыва..В ДАЛЛАСЕ
Пожарные Северного Техаса бросились на борьбу с лесными пожарами после запроса помощи ударной команды STAR (State of Texas Assistance Request)...ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ
Начиная с 1 июля, медики-практиканты вновь смогут работать с пациентами до 24 часов подряд, и общее количесто их рабочих часов может достигать 80 в неделю...В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ
В Русском культурном центре стало хорошей традицией принимать гостей - молодых артистов оперной студии хьюстонской Гранд-оперы. 24 марта состоится концерт с участием сопрано Мане Галоян, баритона Сол Джина и пианиста Джеффри Лоффа...ЧТО ПОЛОЖИТЬ В КОРЗИНКУ ДЛЯ ПИКНИКА
В Техасе весна. Но все мы знаем, что и оглянуться не успеем, как настанет жаркое лето. Поэтому не пропустите такую приятную возможность отдохнуть на природе, вывезти всю свою семью, друзей и знакомых и устроить на лужайке, в парке, в лесу пикник. Суть пикника — в угощении. На свежем воздухе аппетит разыгрывается не на шутку...НОВАЯ СЛУЖБА ПО ЗАМЕНE ПАСПОРТОВ
Сегодня моя публикация будет посвящена личному опыту замены паспорта гражданина РФ...ИСТОРИЯ СТОЛА В ОВАЛЬНОМ КАБИНЕТЕ
В Овальном кабинете Белого дома находится деревянный стол, которым пользовались 22 президента США, начиная с 1880 года по сегодняшний день...ЭКРАНОЗАВИСИМОСТЬ ИЛИ О ТОМ, КАК ВАЖНО БЫВАЕТ ВЫТАЩИТЬ СЕБЯ ИЗ РОЗЕТКИ
Прежде чем поведать вам о научных исследованиях и «ужасах нашего городка», хочу сразу предупредить: я не пытаюсь никого вернуть в каменный век. Я руками и ногами за прогресс. Мы живем в удивительное время, когда можно бесплатно послушать лекцию в Гарварде, живя в Уганде...В ТЕХАСЕ
Техас отлично проявил себя в последнем рейтинге лучших школ Америки, где пять школ штата вошли в список «Топ-25». Учитывались следующие факторы: интенсивность учебной программы, тесты на соответствие государственным стандартам, баллы SAT/ACT, отзывы учеников, процент выпускников, эффективность показателей учащихся из семей, не имеющих благоприятных условий, соотношение между количеством учеников и преподавателей, внеучебные мероприятия и пр...В БРЕМЕН С «РАДОСТЬЮ»
У детского театра «Радость» уже давно есть свои зрители, которые ходят на все его постановки. Среди них не только восторженные родители и родственники артистов, но и многочисленная детская аудитория Хьюстона. Не удивительно, что на представление «Бременских музыкантов» билеты были раскуплены задолго до премьеры... В САН-АНТОНИО
Муниципальный аэропорт Stinson на месяц превратился в кинотеатр. По пятницам , с 3 марта по 7 апреля, здесь бесплатно показывают фильмы для всей семьи...
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